В Пензе новые запрещающие дорожные знаки установят в Арбеково

Пресс-служба Администрации Пензы

Как показали проведенные проверки, припаркованные на полосе движения транспортные средства, создают препятствия для проезда иного автотранспорта, тем самым уменьшая пропускную способность улиц.

Более того из-за хаотичной стоянки и остановки транспортных средств при приведении дорог в нормативное состояние в периоды обильного снегопада возникают определенные проблемы. В результате несвоевременного проведения работ по снегоочистке происходит сужение существующей ширины проезжей части.

В связи с этим в октябре текущего года планируется установка запрещающих дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличками дополнительной информации 8.2.2, 8.2.4 «Зона действия» и 8.24 «Работает эвакуатор» на а/д от пр-та Строителей до дома №112а по ул. Ладожской.

Автолюбителей просят быть внимательными на дорогах и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.