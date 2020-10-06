В Пензе вынесен приговор без пяти минут мошеннику

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Следственным управлением УМВД России по городу Пензе расследовано уголовное дело в отношении жителя областного центра 1980 года рождения, обвиняемого в покушении на мошенничество.

Его знакомая, предприниматель, рассказала, что в полицию республики Мордовия поступило заявление о возможном факте мошенничества, в связи с этим ее вызывали в город Саранск для проведения процессуальных действий.

В ответ мужчина сказал, что у него якобы есть знакомые в полиции Пензы, которые могут оказать содействие в решении вопроса о непривлечении гражданки к уголовной ответственности. При этом он намеренно вводил знакомую в заблуждение, так как на самом деле не имел реальной возможности повлиять на проведение процессуальных действий правоохранительными органами республики Мордовия.

В марте 2020 года злоумышленник сообщил знакомой, что за данные услуги необходимо заплатить 300 тысяч рублей, и часть суммы – 250 тысяч рублей – следует отдать заранее. После передачи денежных средств от предпринимателя обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

Октябрьский районный суд Пензы признал гражданина виновным в покушении на мошенничество и приговорил его к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 75 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.