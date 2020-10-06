Мужчина хранил патроны времен Великой Отечественной

Как выяснилось, кузнечанин в своем домовладении хранил 8 патронов образца 1943 года, предназначенных для стрельбы из оружия отечественного производства. В июне 2020 г. в ходе обыска они были изъяты сотрудниками полиции.

Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал полностью, пояснил, что коробка с боеприпасам была найдена им в 2014 году при уборке территории у стрельбища в с. Чибирлей Кузецкого района. Находку он принес домой и хранил на открытой веранде.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, злоумышленнику судом назначено наказание в виде года и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год.

Изъятые боеприпасы подлежат уничтожению.

Приговор вступил в законную силу.