В Саранске распахнул двери еще один детский сад

Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

На улице Мичурина в рабочем поселке Ялга городского округа Саранск открылся еще один детский сад - двухэтажный корпус дошкольного учреждения №117 на 160 мест.

В здании корпуса №2 детского сада разместятся семь групп, каждая из которых имеет самостоятельный выход на игровые площадки. Корпус оснащен залами для гимнастических и музыкальных занятий, изостудией, кабинетом дополнительного образования и всеми необходимыми служебными помещениями.

Строительство детского сада велось в рамках реализации государственной программы «Развитие образования», федерального и регионального проектов «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Общая стоимость проведенных работ составила 138,4 млн рублей. В большей степени это средства федерального бюджета – 107 млн рублей, из муниципального бюджета было выделено почти 29,2 млн рублей.