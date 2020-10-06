Пожарные во время тушения пожара. Фото: Олег УКЛАДОВ

В связи с установившейся жаркой и сухой погодой в областном центре определены дополнительные требования пожарной безопасности: запрет на разведение костров, сжигание мусора, стерни, проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня. Кроме работ, проводимых в специально отведенных и оборудованных рабочих местах.

Напоминаем, что с 9 апреля 2020 года до особого распоряжения на территории города Пензы введен особый противопожарный режим.

Также в этот период ужесточаются штрафные санкции. За нарушение требований пожарной безопасности могут быть наложены административные штрафы:

· на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей;

· на должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей;

· на юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей.

В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.