Пензенцы снова напишут «Тотальный диктант»

17 октября наш регион снова присоединится к международной акции «Тотальный диктант». В этом году мероприятие будет организовано с соблюдением всех норм безопасности.

Как обычно, участники акции смогут написать текст под диктовку на одной из площадок. В этом году их на территории города таких площадок будет пять:

- Историко-филологический факультет Педагогического института имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета (Пенза, ул. Лермонтова, 37, к.11);

- Администрация города Пензы (г. Пенза, площадь маршала Жукова, 4);

- Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова (Пенза, пр. Строителей, 168А);

- Заречный, Зареченский технологический институт ( г. Заречный, ул. Ленина, д. 10);

- Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области (закрытая площадка).

Как обычно, участникам акции в ее традиционном виде рекомендуется заранее зарегистрироваться на сайте акции, чтобы забронировать себе местечко на одной из площадок. Начало акции – в 14.00.

Тем же, кто не сможет прийти на место, предоставляется возможность написать текст под диктовку онлайн-диктора. Трансляция будет проводиться на сайте проекта.

Кроме того все желающие могут поучаствовать в акции в формате #пишемдома. Для этого нужно будет написать диктант специальной ручкой на фирменном бланке от руки и сдать его в один из проверочных городских пунктов. Получить фирменную ручку и бланк можно получить в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова (проспект Строителей, 168А и ул. Белинского, 10).