20 ударов лишили человека жизни

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

26 января 2020 года в одном из магазинов познакомились двое. Купив спиртное, мужчины пошли в квартиру по улице Ленина в Пензе. В ходе возникшего впоследствии конфликта хозяин квартиры нанес потерпевшему не менее двадцати ударов руками и ногами по голове, рукам и грудной клетке. После того, как гость перестал подавать признаки жизни, он вытащил его тело на улицу и оставил около подъезда дома.

Следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Пензы 1960 года рождения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы смерть наступила от тупой травмы грудной клетки с множественными переломами ребер и повреждением легких.

Житель Пензы задержан, ему предъявлено обвинение. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Несмотря на непризнание им вины в совершении инкриминируемого деяния, совокупностью собранных в ходе следствия доказательств, в том числе экспертных исследований и показаний свидетелей, установлена его причастность к причинению смерти потерпевшему. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.