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Самоизоляция по возвращении из загранкомандировки

В течение трёх дней необходимо сделать анализ на COVID-19 и разместить результаты на сайте "Госуслуги"
Источник:kp.ru
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Посадка пассажиров.

Посадка пассажиров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В указ Главы Мордовии внесены изменения, связанные с режимом самоизоляции. Работодатели, в частности, должны информировать направленных в зарубежные командировки сотрудников о правилах, действующих по возвращении.

Гражданам, вернувшимся из зарубежной поездки, до получения результатов лабораторного исследования на коронавирус (ПЦР) необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

Кроме того, в течение трёх дней необходимо сделать анализ на COVID-19 и разместить результаты на сайте "Госуслуги".