Международный конкурсе женских бизнес-проектов

Фото предоставлено министерством промышленности и инновационной политики Пензенской области

Минэкономразвития России совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства ОПОРЫ РОССИИ 12-13 ноября 2020 г. проводят в рамках форума АТЭС пятый международный конкурс женских предпринимательских проектов APEC BEST AWARD.

Целью проведения конкурса является выбор наиболее эффективных и успешных моделей женского бизнеса для их тиражирования в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, обмен лучшими практиками, установление партнерских отношений и поиск инвесторов.

В 2020 г. конкурс пройдет под девизом: «Женщины – лидеры бизнеса в восстановлении экономики после пандемии».

В конкурсе семь номинаций: лучший женский проект в АТЭС (главный приз); лучший потенциал роста; международная привлекательность бизнеса; устойчивый бизнес в период пандемии; проект в области 4-й промышленной революции; семейное предпринимательство; лучший менеджер восстановительного периода.

К участию в конкурсе приглашаются женщины-руководители и владельцы малого и среднего бизнеса, отдельный конкурс проводится для менеджеров.

Подать заявку на участие можно до 6 октября 2020 года, ссылка для регистрации. Здесь же можно ознакомиться с подробной информацией об условиях конкурса, требованиях к его участникам, а также о его истории.