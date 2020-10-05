Пензенские самбисты успешно выступили на Кубке России

Пресс-служба Администрации Пензы

С 2 по 4 октября 2020 года в городе Кстово прошел Кубок России по самбо среди мужчин и женщин. Данные соревнования являются отборочными на Кубок Мира по самбо. Спортсмены школы «Витязь» не остались без призовых мест.

Серебряную медаль в весовой категории более 98 кг завоевал мастер спорта России Алексей Мерзликин, бронзовую медаль в весовой категории 79 кг - мастер спорта России Алексей Будимиров.

Среди женщин в весовой категории 65 кг 12-17 место заняла кандидат в мастера спорта России Алина Федонькина.