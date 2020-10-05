«СтанкоМашСтрой» посетили представители саратовских предприятий

В состав делегации вошли представители малого и среднего бизнеса, таких компаний, как ООО ТЦ «Амикон», ООО «ТБС», Центра Деловых коммуникаций, ООО «ЦБС «Стандарт», ООО «Стройтех-сити», ООО ПКФ «Виринея», ООО «Апликент» и ряд других, а также специалисты «Корпорации развития Саратовской области».

Для гостей провели ознакомительную экскурсию по механическому и сборочному цехам, подробно рассказали об этапах развития станкостроения в регионе, о становлении пензенского предприятия, сегодняшних достижениях и перспективах роста, о развитии межрегиональной кооперации. Познакомили саратовских предпринимателей с техническим и технологическим процессами производства металлообрабатывающего оборудования. За последнее время на предприятии была проделана огромная работа по реструктуризации и модернизации производства с целью расширения рынков сбыты и номенклатуры выпускаемого оборудования, удовлетворения требований любого заказчика. Для их достижения в прошлом году был построен новый цех, где в скором времени начнется серийный выпуск высокоточного оборудования – вертикальных фрезерных обрабатывающих центров. Еще одно производственное здание, где планируется выпуск комплектующих ко всем видам станков, намечено сдать в эксплуатацию в текущем году.

Саратовские гости высоко оценили производственные возможности компании «СтанкоМашСтрой» и качество выпускаемого оборудования, а также культуру производства, отвечающего всем международным стандартам.