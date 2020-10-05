Пресс-служба Правительства Пензенской области

Посетителей здесь будут встречать специалисты Пензенского центра медпрофилактики, чтобы провести экспресс-обследование: измерить артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови. После собеседования о приверженности к здоровому образу жизни каждый посетитель получит индивидуальную консультацию.

«Очень хорошая идея сочетания приятного с полезным: посетить бассейн и узнать важные жизненные показатели. Это необходимая вещь для каждого человека», - отметила жительница Пензы Екатерина Фарафонова.

Всем участникам акции в подарок будет выдан разовый пропуск на бесплатное посещение плавательного сеанса. В следующий четверг всех желающих ждут на базе бассейна «Дельфин», 15 октября - во Дворце водного спорта «Сура», 22 и 29 - в спортивном комплексе «Буртасы».