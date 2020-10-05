Пресс-служба Правительства Пензенской области

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного

и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!

Примите самые сердечные поздравления с замечательным праздником - Днем учителя!

Значение вашей благородной деятельности трудно переоценить. Сегодня, как никогда, сердце учителя и его вдохновенный труд нужны России. Судьбы подрастающих поколений, будущее Отечества зависят от качества образования, профессионализма, компетентности и активной гражданской позиции педагогов. Радует, что у нас есть немало креативных и думающих наставников молодежи, с успехом приумножающих лучшие традиции отечественной педагогики.

В Пензенской области многое делается в рамках нацпроекта «Образование». Одним из приоритетных направлений работы является создание современной образовательной среды. Основная цель - ликвидация второй смены, создание комфортной среды для педагогов и школьников. Кроме того, большое внимание уделяется организации разноплановой внеурочной занятости и дополнительного образования детей, чтобы каждый ребенок мог в полной мере раскрыть свои способности.

И это приносит плоды. Пензенские школьники и студенты регулярно становятся победителями и призерами самых престижных международных и всероссийских олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов, школы Сурского края уверенно входят в ТОП-500 лучших в России. Уверен, что так будет и впредь.

В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной деятельности на благо России и Пензенской области!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев