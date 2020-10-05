Жириновский назвал коронавирус биологической войной

Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский (в центре). Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «КП» назвал коронавирус биологической войной.

Не случайно он начался в Китае. Чтобы Китай обвинить. А американские лаборатории по выработке любых возбудителей любых заразных болезней по всему миру, особенно по периметру наших границ. И там, в Ухане, ведь американская лаборатория.

Жириновский напомнил, что все началось в ноябре, когда американский вирусолог привез этот вирус туда.

- Утечка там произошла, специально, - считает политик. - Посмотреть, как в Китае будет реакция. Но Китай быстро перекрыл распространение…

По версии политика, «испанка» - это тоже часть биологической войны.

- Была испанка – грипп. У меня дедушка умер. Сказали, что тиф…Мой дедушка Павел Иванович Макаров, Рузаевка, тогда Пензенской губернии, тоже говорили: сходили в баньку. А после баньки давай чая с малиновым вареньем выпьем. Он пошел. В баньке попарился и чай попил. И умер. Нельзя домашними средствами.

Тогда еще, возможно, это была немцами задумка химического оружия. Они ведь газы применяли во время первой мировой войны. И они в конце войны назло всему человечеству могли запустить и распространителей того заболевания.

Подробнее – у Романа Голованова