Жириновский назвал коронавирус биологической войной

Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский (в центре).
Фото: Евгения ГУСЕВА
Глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «КП» назвал коронавирус биологической войной.
Не случайно он начался в Китае. Чтобы Китай обвинить. А американские лаборатории по выработке любых возбудителей любых заразных болезней по всему миру, особенно по периметру наших границ. И там, в Ухане, ведь американская лаборатория.
Жириновский напомнил, что все началось в ноябре, когда американский вирусолог привез этот вирус туда.
- Утечка там произошла, специально, - считает политик. - Посмотреть, как в Китае будет реакция. Но Китай быстро перекрыл распространение…
По версии политика, «испанка» - это тоже часть биологической войны.
- Была испанка – грипп. У меня дедушка умер. Сказали, что тиф…Мой дедушка Павел Иванович Макаров, Рузаевка, тогда Пензенской губернии, тоже говорили: сходили в баньку. А после баньки давай чая с малиновым вареньем выпьем. Он пошел. В баньке попарился и чай попил. И умер. Нельзя домашними средствами.
Тогда еще, возможно, это была немцами задумка химического оружия. Они ведь газы применяли во время первой мировой войны. И они в конце войны назло всему человечеству могли запустить и распространителей того заболевания.