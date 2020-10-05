Интеллектуальный потенциал страны

Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

По доброй традиции руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области Вадим Супиков адресно поздравил с профессиональным праздником директоров и педагогические коллективы школ избирательного округа №1.

Как отметил парламентарий, учителя и ветераны педагогического труда своим трудом и постоянным творческим поиском стоят у истоков становления личности, учат ребят самостоятельно мыслить, помогают определить будущее и выбрать жизненный путь, формируют Пензенской области и России.

Депутат пожелал педагогам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и талантливых учеников.