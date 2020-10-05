Российскому уголовному розыску исполняется 102 года

В этот день в 1918 году на основании постановления коллегии Народного Комиссариата внутренних дел РСФСР во всех городах созданы отделы уголовного розыска для раскрытия преступлений и борьбы с бандитизмом.

Сегодня уголовный розыск – это сплоченный коллектив единомышленников, который, несмотря на стабильно высокую нагрузку, продолжает славные традиции советских и российских сыщиков.

За прошедшие после столетнего юбилея службы два года благодаря совместным усилиям всех подразделений полиции в стране произошло заметное оздоровление оперативной обстановки. Не в последнюю очередь это связано с эффективной работой подразделений уголовного розыска.

Только в первом полугодии 2020 года оперуполномоченными раскрыто более 185 тысяч преступлений. В их числе – свыше 3 тысяч убийств и покушений на убийство, 7,8 тысячи фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, свыше 100 тысяч краж, 10 тысяч грабежей и 2,8 тысяч разбойных нападений. За этими цифрами стоит тяжелый труд оперативных уполномоченных уголовного розыска всей страны.

С каждым годом растет количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их раскрытие требует от личного состава особой подготовки. Для эффективной борьбы с дистанционными кражами и мошенничествами в структуре уголовного розыска созданы специализированные подразделения. В результате –за первое полугодие 2020 года раскрыто более 28 тысяч подобных преступлений.

История и современность российского уголовного розыска знает немало примеров мужества и преданности долгу. С 2019 года пять сотрудников службы в борьбе с преступностью отдали свои жизни, 540 получили ранения.