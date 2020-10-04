Штрафовать нельзя, предупредить

Рузаевским межрайонным прокурором выявлены факты незаконного назначения Управлением Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Рузаевском, Кадошкинском и Инсарском районах наказаний в виде административных штрафов представителям малого и среднего бизнеса, совершившим правонарушение впервые без причинения вреда здоровью и имущественного ущерба.

В этой связи по результатам проверки межрайонным прокурором опротестовано 13 незаконных постановлений по делам об административных правонарушениях Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Рузаевском, Кадошкинском и Инсарском районах, которые рассмотрены и удовлетворены, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

Административные штрафы заменены предупреждением.