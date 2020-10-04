В Мордовии травмы получила трехлетняя пассажирка «ЛАДЫ»

Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия

В Мордовии за 1 октября 2020 года произошел ряд ДТП.

В 00:00 на ул. Чапаева в г. Рузаевка 21-летний молодой человек, управляя автомобилем «Опель Астра», находясь в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-211440» под управлением 25-летнего водителя. В результате ДТП травмы получили водители обоих транспортных средств, а также 23-летний пассажир «ВАЗ 211440». На водителя «Опель Астры» составлено два административных материала за управление т/с в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке т/с.

В 12:00 на 16 км автодороги «Темников – Барашево – Теньгушево – граница Нижегородской области» 23-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ-21140» не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель самостоятельно обратился в лечебное учреждение, впоследствии госпитализирован. В момент аварии находился в трезвом состоянии.

В 15:30 на 429 км автодорги М-5 «Урал» 21-летний молодой человек на автомобиле «Скания G400LA4X2HNA» с полуприцепом «КРОНЕ SD», не справился с управлением и совершил наезд на остановившийся впереди на проезжей части автомобиль «ЛАДА 111730 Калина» под управлением 30–летнего водителя.

В результате ДТП травмы получила 3-летняя пассажирка «ЛАДА 111730 Калина», которая находилась в автомобиле без специального детского удерживающего устройства. Водители транспортных средств на момент аварии находились в трезвом состоянии.

На водителя «Скания G400LA4X2HNA» составлен административный протокол за нарушение режима труда и отдыха, на водителя «ЛАДА 111730 Калина» - за нарушение требований к перевозке детей.