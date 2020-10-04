Как я лечился от ковида: 20% поражения легких

Врач обследует пациента в инфекционном отделении. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- А чего вы так переживаете? Высокая температура – под душ, ха-ха-ха, - чуть ли не хлопала в ладоши юркая дама в синей форменной куртке с надписью «Медпомощь». - Хрипов нет. До свидания…

Это был уже второй врач за два дня. К первому я пошел в платную поликлинику:

- Хрипов нет, в легких чисто.

Но мне-то становилось хуже буквально каждый час. У многих моих друзей и знакомых ковид-19 тоже начинался именно так. Стандартная фраза начинавшего болеть:

- У меня небольшая простуда. Отлежусь.

Один отлежался дня четыре, а потом с открывшимся кровотечением после потери сознания был доставлен в больницу.

…В среду пришел районный врач:

- Хрипов в легких нет, - тоже мудро отметил он.- У вас простуда. Будет хуже – пейте антибиотики и бифиформ. Ну и арбидол…Тем, кто в него верит, он помогает.

А жить-то хочется. Когда жить хочется, просыпается нахальство. Позвонил доброму знакомому, его дочь работает в красной зоне инфекционной больницы.

Мария перезвонила вечером, после дежурства.

- Ага. Компьютерную томографию. Общий анализ крови и анализ на С-реактивный белок. Сделаете - пришлите, - скомандовала она.

Поехал в ведомственную поликлинику делать КТ и сдавать кровь.

Красивая женщина в сдвинутой на подбородок маске через минут двадцать распахнула дверь своего кабинета:

- У вас ковид! 20 процентов поражения легких, - торжественно сообщила она, - Я вас в боксе закрою и позову медсестру, чтобы взяла анализы.

- А вы сами не боитесь? Вот без маски, - обреченно пискнул я.

- Я переболела летом.

…Мария прислала назначения. Я не буду их тут приводить…Скажу только, что в назначениях не было антибиотика. Он от ковида не помогает…

Подробнее о его собственных хождениях по мукам – у обозревателя «Комсомольской правды» Александра Милкуса