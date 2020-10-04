Мошенница из салона сотовой связи

Фото: Олег Золото

Жительнице Никольска банк прислал письмо о задолженности по кредиту, который она не оформляла. Женщина обратилась в полицию. Как выяснилось, неизвестные лица оформили на ее имя кредитную карту номиналом 100 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления 31-летней жительницы Никольска - сотрудницы салона сотовой связи. Она призналась, что воспользовалась невнимательностью посетительницы салона, отдала ей на подпись документ на оформление кредита, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

Гражданка не прочитала текст документа и не заметила, что даёт согласие на оформление кредита. Мошенница воспользовалась подписанным документом, и оформила кредитную карту, платежи по которой собиралась производить сама. Делала она это до тех пор, пока не возникли сложные жизненные обстоятельства.

Когда же перестала вносить платежи по кредиту, банк стал направлять письма с требованиями погасить задолженность ни о чем не подозревавшей женщине.

По факту мошенничества проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.