Газета «Новь» празднует 90-летие

Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Чествование сотрудников и ветеранов газеты «Новь» по случаю 90-летия со дня выхода в свет первого номера состоялось в Районном доме культуры села Русский Камешкир.

Гостям праздника был показан фильм, рассказывающий о прошлом и настоящем районной газеты, исторических периодах становления редакции, рабочих буднях творческого коллектива и типографии.

Со знаменательной датой юбиляров поздравила начальник регионального департамента информационной политики и СМИ Екатерина Шнайдер. От имени председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина она вручила Благодарность парламента главному редактору Олегу Каленину. Благодарственными письмами депутата Ильдара Акчурина и памятными подарками были награждены сотрудники редакции Тамара Немнова, Надежда Андреева и Валерий Бобков.

Высоких тиражей и благодарных читателей пожелали юбилярам исполняющий обязанности главы администрации района Сергей Голубев, представители Кузнецкого почтамта, коллеги из других изданий.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.