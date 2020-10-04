За последние сутки в Пензенской области произошло 35 пожаров

На территории Пензенской области стоит сухая погода. Любая искра, выброшенный из окна автомобиля окурок или неосторожное обращение с огнем может стать причиной серьезного пожара.

Главное управление МЧС России по Пензенской области напоминает гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности. Не бросайте окурки из окон квартир и автомобилей. При уборке на приусадебных участках, сжигать мусор необходимо в металлической бочке или яме, предварительно очистив землю вокруг от сгораемого мусора, также необходимо подготовить первичные средства пожаротушения (ведро с водой, песком или огнетушитель), мобильный телефон на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Место сжигания должно быть под вашим постоянным присмотром.

В случае пожара незамедлительно звоните "101" с мобильного телефона.