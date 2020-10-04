В Пензе изменят местоположение главной новогодней елки

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

К работе над новогодним оформлением города подключился Департамент градостроительства и архитектуры.

– Предлагаем добавить дополнительные элементы оформления улиц и городских пространств, а также изменить привычное расположение объектов на площади Ленина, – пояснил главный архитектор города Сергей Петров.

Так, новогоднюю елку в этом году планируется установить ближе к улице Кирова.

Заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков поручил выполнить схему зонирования центральной площадки, чтобы наглядно оценить изменения, а также подобрать варианты зимних аттракционов для возможного размещения на главной площади.