Пресс-служба Администрации Пензы

Специалисты Молодежного центра «Юность» г. Пензы 1 октября 2020 года встретились со студентами Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий.

С целью профилактики употребления вредных веществ, инспектор ПДН отдела полиции №1 Юлия Чертовских рассказала ребятам о правонарушениях и преступлениях среди несовершеннолетних. Заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Ирина Осетрова показала видеоролик и рассказала, какая может быть ответственность за употребление и распространение психоактивных веществ.

В завершение мероприятия студенты заполнили анкеты на тему здорового образа жизни и нарисовали портрет современного здорового человека без вредных привычек.