Доплаты классным руководителям по поручению Президента

Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

"В Пензенской области начато выполнение поручение Президента России по выплатам за классное руководство: 6470 педагогических работников, осуществляющих функции классного руководителя, получили денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, - отметил временно исполняющий обязанности министра образования Александр Воронков. - Данная выплата производится за счет средств федерального бюджета. На эти цели в 2020 году предусмотрено 175,6 млн. рублей".

После введения с 1 сентября 2020 года этого ежемесячного денежного вознаграждения из федерального бюджета ранее установленные региональные доплаты за классное руководство сохранены в полном объеме.

По вопросам выплат и, возможно, возникающим проблемам учителя могут обратиться на горячую линию Министерства просвещения РФ и Министерства образования Пензенской области.