Система голосового заполнения медицинских протоколов

Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Соответствующее соглашение по реализации данного проекта подписано между медучреждением и Пензенским отделением «Сбербанка».

В основе решения - Voice2Med, разработанный группой компаний ЦРТ продукт на основе искусственного интеллекта, который позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Во время осмотра врач с помощью специального микрофона надиктовывает информацию, которая моментально расшифровывается и автоматически переносится в открытый протокол медицинской информационной системы.

Высокое качество распознавания речи и подключение тематических языковых моделей обеспечивают полностью заполненный медицинский протокол, требующий минимума корректировок. Заполнение документации голосом происходит в среднем на 22% быстрее, чем традиционным способом. Теперь специалисты могут заполнять протокол параллельно с работой на медицинской аппаратуре.

«Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко - первое медицинское учреждение в регионе, в котором внедрен AI-продукт Voiсе2Med от группы ЦРТ. Это решение существенно оптимизирует работу врачей», - прокомментировала управляющий Пензенским отделением «Сбербанка» Марина Дементьева.

«От большого коллектива старейшей больницы региона, выражаю искреннюю признательность «Сбербанку» за успешное сотрудничество!» - отметил главный врач ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» Вячеслав Космачев.