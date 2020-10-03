Николай Симонов останется на должности председателя правительства Пензенской области

Глава региона отметил, что Николай Петрович сохранит свою должность, поскольку за пять лет совместной работы им удалось достичь многого:

- Это отметил и Президент РФ в ходе нашей встречи в режиме видеоконференцсвязи. Поэтому я уже подписал обращение в адрес Законодательного Собрания, где будет рассмотрена и, я не сомневаюсь, утверждена указанная кандидатура на должность главы правительства области, - обозначил свою позицию Иван Белозерцев.

Также Иван Белозерцев отметил, что на своем месте останется и министр образования области Александр Воронков.

- Есть показатели, которыми мы гордимся на российском уровне. Поэтому я не намерен действовать по принципу «всех убрать и набрать других». Я отнесусь очень бережно и взвешенно, - подчеркнул он.