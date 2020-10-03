Иван Белозерцев: «Текущая ситуация позволяет нам не возобновлять самоизоляцию для всех»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава региона отметил, что ситуация находится под контролем, даже несмотря на рост заболевших:

- Такая ситуация наблюдается не только в нашем регионе, но и в других субъектах РФ. Многие СМИ писали ещё в начале сентября, что приедут люди из отпусков, привезут коронавирус, он будет распространяться. Так оно и случилось. Но эпидемиологическая ситуация позволяет не возобновлять режим самоизоляции для всех граждан.

По словам главы региона, сейчас от всех жителей требуется соблюдение правил безопасности, особенно в общественных местах. Это позволит снизить число заболевающих.

Отвечая на вопрос о количестве лекарств , средств защиты и коек в больницах, Иван Белозерцев отметил, что с этим все в порядке.

- Но никто не может сказать, что будет через неделю-две, месяц. Если обстановка начнет угрожать жизни и здоровью людей, и мы будем понимать, что система здравоохранения не справится, то решение об ужесточении ограничительных мер может быть принято, - уточнил Иван Белозерцев.