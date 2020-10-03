В Дальнем Арбеково открылась новая школа

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Новый корпус школы № 74 открылся в микрорайоне «Экоквартал». Современное здание, построенное в рамках проекта «Образование», рассчитано на 1100 мест.

- Здание возведено по самым современным технологиям. Подобран прекрасный педагогический персонал. Здесь созданы условия для получения достойного образования и воспитания детей, - отметил Иван Белозерцев.

В ходе осмотра помещений нового объекта глава региона пообщался с педагогами, родителями и учащимися, оценил материально – техническую базу вновь построенного корпуса школы. Особое внимание он уделил классу робототехники.

- Это редкий случай, когда преподаватель робототехники – женщина. То, что Ваши подопечные занимают высокие места на соревнованиях, являются победителями – это здорово. Важно, чтобы как можно больше детей было вовлечено в эту деятельность, - сказал губернатор во время общения с педагогом.

В школе планируют также проводить спортивные соревнования, культурно-массовые мероприятия, праздники для детей и родителей со всего района.