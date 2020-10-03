Жители Пензенской области относятся негативно к употреблению алкоголя на рабочем месте

3 октября во всем мире проводятся акции, посвященные Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом. Специально к этой дате Служба исследований сайта hh.ru выяснила, как работники Пензенской области относятся к употреблению алкогольных напитков на рабочем месте.

56% опрошенных соискателей в регионе признались, что в целом иногда употребляют алкогольные напитки в течение рабочего дня, 39% заявили, что не пьют совсем, 5% затруднились ответить на этот вопрос. С переходом на удалёнку 8% российских соискателей начали выпивать в рабочее время больше, 23% - наоборот, меньше, а у остальных 68% ничего не изменилось. Несмотря на все это, 83% респондентов Пензенской области относятся к употреблению алкоголя на рабочем месте негативно, 17% - нейтрально (самый высокий показатель по регионам России).