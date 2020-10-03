В Пензе задержана группа мошенников, обманывавших пенсионеров

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Свою деятельность группировка осуществляла больше двух лет – с марта 2018 по сентябрь 2020 года. Схема мошенничества была ориентирована на пенсионеров.

Менеджеры компании обзванивали пожилых жителей региона, у которых были установлены дома пластиковые окна, и предлагали бесплатную диагностику. Если те давали согласие, на место выезжал лжемастер, который после осмотра давал неутешительное заключение – дескать, фурнитура окна пришла в негодность и ее необходимо срочно заменить.

Оказывая давление на клиентов и якобы делая им, как пенсионерам, выгодные скидки, представители фирмы заставляли их покупать комплектующие по ценам, завышенным в десять и больше раз, по сути, вынуждая тех отдавать последние деньги. Тех, у кого наличных в доме не было, лжемастера на собственных машинах привозили в банковские организации для заключения кредитных договоров.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, следственным управлением УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело. По подозрению задержаны 16 человек – жители Пензенской области и Республики Мордовия. Четверо из них заключены под стражу, двое – под домашним арестом, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали не менее 40 человек, а общая сумма ущерба превысила 1,3 рублей.

Расследование продолжается.