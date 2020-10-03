Преподаватели пензенских колледжей получили ключи от квартир

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава региона поздравил коллективы средних специальных учебных заведений с 80-летием системы профессионального образования, отметив, что на данный момент в колледжах области учатся почти 25 тысяч человек. Многие выпускники позже идут работать на местные предприятия.

Иван Белозерцев также поблагодарил педагогические коллективы системы профобразования за вклад в патриотическое воспитание молодежи.

- В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне студенты колледжей проявили активную гражданскую позицию. Они принимали участие в областных, городских, районных спортивных и культурных мероприятиях, - отметил губернатор Пензенской области.

В ходе торжественного мероприятия 10 молодых преподавателей пензенских колледжей получили ключи от квартир. Всего в этом году новое жилье будет предоставлено 30 педагогам/

Также медали, почетные знаки и грамоты были вручены студентам, преподавателям и руководителям учреждений образования.