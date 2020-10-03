Тело девушки обнаружили в лесном массиве Саранска

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

16-летняя жительница Саранска ушла из дома 29 сентября 2020 года, и с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. 2 октября в ходе поисковых мероприятий, в которых принимали участие сотрудники СК, МВД, добровольцы, тело девушки было обнаружено в лесном массиве Пролетарского района Саранска.

Следственными органами СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем Следственного управления по республике.