С заботой о безопасности пешеходов в Пензе

Пресс-служба Администрации Пензы

На очередных пяти пешеходных переходах нерегулируемых, но оживленных участков автомагистралей Пензы, департамент ЖКХ города установил дополнительное освещение. Переходы оборудованы светильниками с контрастной цветностью, по отношению к цветности основного освещения улицы.

– Контрастное освещение в Пензе уже действует на 21-м пешеходном переходе. В этом году подобным образом обустроено еще пять объектов, – сообщил директор Департамента ЖКХ г. Пензы Максим Иванкин.

Это переходы возле универсама №173 на улице Рахманинова, вблизи рынка «Арбековский» на перекрестке проспекта Строителей и улицы Тернопольской, в районе улицы Тернопольской, 16, возле автостоянки по улице Коммунистической, на улице Свердлова, 3.

Светодиодные светильники типа «Кососвет» установлены здесь на Г-образные опоры и подключены к отдельному источнику питания.

– До конца года планируется обустройство ещё пяти пешеходных переходов возле образовательных учреждений, – анонсировал руководитель ведомства.