Пензенские росгвардейцы оказали помощь пострадавшим в аварии на границе Дагестана и Калмыкии

ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Сотрудники пензенского Управления Росгвардии, возвращавшиеся в регион после соревнований по тактической стрельбе, которые проходили в городе Гудермес (Чеченская республика), помогли попавшим в беду гражданам. На границе Дагестана и Калмыкии офицеры СОБР заметили перевернутый автомобиль и сразу же остановились.

В машине находились два человека, получивших различные травмы. Оценив степень повреждений, правоохранители решили не трогать одного из пострадавших – по всем признакам, у него был поврежден позвоночник и попытка вытащить пассажира из авто могла бы привести к серьезным проблемам.

Помощь в спасении пострадавших оказали и другие очевидцы аварии. На место происшествия вызвали экстренные службы, пострадавших госпитализировали.