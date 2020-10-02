За сутки в Пензенской области произошли два ДТП с участием лосей

ФОТО: Пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Прошлой ночью в Иссинском и Белинском районах Пензенской области произошли ДТП с участием лосей. В результате одной аварии лось погиб. Охотничьему фонду был причинен ущерб в 80 тысяч рублей.

Охотуправление Минлесхоза Пензенской области в очередной раз напоминает, что при движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы особенно в утренние и вечерние часы, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных.