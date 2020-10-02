МВД по РМ опровергло информацию об орудующем в Саранске маньяке

Информация появилась в одном из городских пабликов. Пользователь интернета сообщил о том, что в Саранске орудует маньяк, и его жертвами уже стали двое несовершеннолетних.

Представители МВД по Республике Мордовия сообщили, что опубликованный пост – фейк, и напомнили об ответственности за распространение ложной информации. Правоохранители призывают граждан внимательно относиться к публикуемой в сети и мессенджерах информации и не реагировать на фейковые новости.