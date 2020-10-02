Иван Белозерцев провел прием граждан в режиме видеоконференцсвязи

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Вопросы касались разных сфер. Например, Сергей Федотов предложил увеличить парковки у городских больниц. Иван Белозерцев поручил проработать вопрос и в случае необходимости проработать проекты.

- Мы всегда можем найти дополнительное место для парковок. Как, например, сделали это у областной больницы имени Бурденко, - добавил он и опроверг слухи о платных парковках рядом с учреждениями здравоохранения, призвав горожан доверять только официальной информации.

Другие вопросы касались открытия аптеки в районе Бригадирского моста, восстановления монумента «Глобус» и прочих тем. Все заявители получат официальные письменные ответы в установленный законом срок.