17-летний подросток из Саранска предстанет перед судом за избиение мужчины

В Мордовии завершилось расследование уголовного дела в отношении 17-летнего парня. ОН обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, 11 мая между подростком и ранее незнакомым ему 36-летним мужчиной вспыхнул конфликт. Словесная перепалка закончилась тем, что старший участник ссоры оттолкнул оппонента. Тот в ответ нанес ему несколько ударов кулаком по голове. Мужчина во время избиения потерял сознание, а подросток сбежал с места преступления.

Позже медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.