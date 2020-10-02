Пензенским работающим пенсионерам автоматически продлят больничные листы

Согласно постановлению губернатора Ивана Белозерцева, режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 15 октября. Это означает, в том числе, и то, что лица старше 65 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать самоизоляцию и находиться дома.

Как пояснили представителю РИА ПО в Пензенском региональном отделении Фонда социального страхования РФ, порядок оформления больничных листов для таких лиц остается прежним. Работодатель должен проинформировать сотрудников о продлении карантина, и предоставить в соцстрах список таких работников. Листки нетрудоспособности будут продлены автоматически - на основании направленного работодателем электронного реестра уполномоченная медицинская организация сформирует больничный лист, а фонд осуществит выплату пособия.