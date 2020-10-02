Пензенская студия «Арлекин» выступит на сцене «Современника»

Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Два отборочных этапа фестиваля, проходившего под эгидой Министерством культуры Российской Федерации и Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, собрали любительские театры, танцевальные, цирковые коллективы, академические хоры, вокально-хоровые ансамбли, духовые оркестры.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оба этапа фестиваля прошли в заочной форме по видеоматериалам.

В номинации «Театральные коллективы» были просмотрены 75 работ. Пензенскую область представляла Театральная студия «Арлекин» со спектаклем «Наказание без преступления» (по произведениям Ф. Достоевского). По итогам конкурсных отборов студия «Арлекин» стала Дипломантом I степени и приглашена для участия в заключительном этапе фестиваля, который пройдет в Москве с 4 по 8 октября 2020 года.

Отрывок из спектакля «Наказание без преступления» будет показан на сцене Московского театра «Современник».