На Бакунинском мосту монтируют балки пролетного строения

Пресс-служба Администрации Пензы

На левом берегу ведется устройство лестничных сходов, временных опор для монтажа металлического пролетного строения.

- Подрядная организация выполняет монтаж и сварку блоков пролетного строения, их покраску, - сообщил о динамике строительства заместитель главы администрации города Пензы Магомед Агамагомедов.

На правом берегу продолжаются работы по сооружению секции подпорной стены.

Реконструкция идет по графику. Ход работ контролирует Управление капитального строительства города.

Напомним, что мост через реку Суру в створе улицы Бакунина возводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Планируемый срок открытия обновленного Бакунинского моста - 3 квартал 2021 года.