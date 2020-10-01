Иван Белозерцев вручил государственные награды

Перед началом награждения губернатор обратился к присутствующим:

- Благодаря вам, наша область развивается по многим направлениям. Мы реализуем крупные инвестиционные проекты, строим дома, собираем рекордные урожаи. В этом зале находятся представители систем образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы. Я горжусь тем, что у нас в регионе есть такие профессионалы.

Особенное внимание губернатор заострил на деятельности врачей, всего медицинского персонала, их самоотверженном труде в условиях распространения инфекционных заболеваний.

- У меня нет сомнений в том, что мы многое ещё сделаем вместе. Пензенская область с вашим участием будет становиться еще лучше, современнее и благополучнее, - резюмировал Иван Белозерцев.