Пензенский суд взыскал с больницы более миллиона рублей компенсации за смерть ребенка

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Жительница Пензы взыскала с ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова» компенсацию за смерть сына 2012 года рождения.

Осенью 2018 года ребенок поступил в учреждение с травмой правой руки. Врач, осмотревший ребенка, наложил ему гипс и отправил домой. На следующий день мальчик снова поступил в больницу с жалобами на повышенную температуру и боль, однако медик не придал этому значение и отправил ребенка лечиться домой, не госпитализировав его. Через несколько часов пациент попал в реанимацию, где и скончался. Как отмечает пресс-служба Ленинского районного суда, смерть мальчика наступила от синдрома длительного сдавливания мягких тканей правой верхней конечности тяжелой степени, осложнившегося тяжелой интоксикацией.

В марте этого года врач, занимавшийся юным пациентом, предстал перед судом за халатность и получил наказание в виде полутора лет ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской врачебной деятельностью сроком на два года.

Мать ребенка обратилась в суд с иском, в котором попросила взыскать с компенсацию морального вреда, причиненного в результате смерти сына, в размере пяти миллионов рублей. При определении размера компенсации суд учел то обстоятельство, что на момент поступления в больницу ребенку было только шесть лет и он не мог точно объяснить причину своих страданий. Исковое требование было удовлетворено частично. С Пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова взыскана компенсация морального вреда в сумме 1 200 000 рублей.

Решение не вступило в законную силу.