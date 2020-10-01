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Коронавирус Covid-19

Иван Белозерцев: «Наша общая задача – сохранить жизнь и здоровье людей»

В правительстве Пензенской области обсудили меры, которые помогут улучшить эпидемиологическую обстановку в регионе
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня губернатор провел рабочую встречу с главными врачами учреждений здравоохранения. Участники разговора обсудили вопросы, связанные с распространением коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии на территории региона.

- Наша общая задача – сохранить жизнь и здоровье людей, - отмети губернатор и призвал уделять особое внимание гражданам, входящим в группу риска.- Необходимо объяснять людям, какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы обезопасить от инфекции себя и своих близких.

По итогам встречи был разработан ряд первоочередных мер, направленных на улучшение эпидемиологической обстановки в Пензенской области.