В сентябре жители Мордовии перечислили мошенникам более четырех миллионов рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

По-прежнему самыми популярными методами отъема денег у населения у мошенников являются звонки якобы от представителя банка, просьбы о помощи со стороны «родственников», попавших в ДТП и обман при покупке-продаже товаров.

Так, жертвой ранее судимого злоумышленника из Самарской области стала 76-летняя пенсионерка из Саранска. Мошенник позвонил пенсионерке под видом внука, сказал, что попал в ДТП, и попросил 70 тысяч рублей, чтобы расплатиться с владельцем якобы поврежденного им автомобиля. Женщина деньги перечислила, но после узнала, что говорила по телефону с неизвестным мужчиной.

Позже правоохранителям удалось установить его причастность еще к нескольким преступлениям. В отношении 39-летнего мужчины возбуждены уголовные дела.

Всего же за месяц жители республики перечислили мошенникам более четырех миллионов 300 тысяч рублей.