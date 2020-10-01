В Пензе появится промышленный технопарк «Союз»

Промышленный технопарк Пензе со специализацией на мебельном производстве разместится в корпусе №1 бывшего ЗАО «ПЗВТ». До конца года здесь будет выполнена реконструкция помещений, в следующем – завезут необходимое оборудование.

Осмотрев помещения, предназначенные для производственных цехов, глава Пензенской области отметил, что запланированные на этот год работы нужно завершить до первого декабря.

- Площадь большая, но особых сложностей здесь нет, - пояснил Иван Белозерцев. - Надо еще раз проанализировать, сколько у нас потенциальных резидентов, какие производства они готовы запустить, сколько рабочих мест создать. Отбор резидентов технопарка будем осуществлять на конкурсной основе.