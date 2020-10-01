Избили и порезали за мобильный телефон

В ночь с 4 на 5 апреля 2020 года мужчина 1997 года рождения в ходе переписки со знакомой девушкой в социальной сети договорился о встрече. Девушка сообщила, что находится в гостях и пригласила его присоединиться к ним. Тот согласился и приехал на улицу Кронштадтскую в Пензе.

В квартире находились мужчина 1979 года рождения, его сын, несовершеннолетний приятель последнего и две девушки. В процессе распития спиртного хозяин квартиры и двое молодых людей договорились отобрать имевшиеся у гостя денежные средства и мобильный телефон.

Молодой человек 2001 года рождения первым ударил его по лицу рукой, отчего тот упал на пол. После этого хозяин квартиры и несовершеннолетний приятель его сына нанесли в общей сложности не менее четырех ударов руками и ногами по голове лежавшего на полу. И, обыскав молодого человека, открыто похитили у него мобильный телефон стоимостью чуть более 5 тысяч рублей. В завершение хозяин квартиры нанес гостю удар ножом в живот.

Собранные следственным отделом Октябрьского района СУ СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, 41-летнему мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, его 19-летнему сыну - 2 года 6 месяцев лишения свободы; 18-летнему жителю Пензы - 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.