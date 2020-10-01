Школьники Пензы знакомятся с современными профессиями

Пресс-служба Администрации Пензы

В библиотеке им. М.Ю. Лермонтова возобновился цикл мероприятий для старшеклассников «Человек дела. Формула успеха». Проект направлен на оказание помощи молодежи в профессиональном самоопределении.

Гостями встреч становятся яркие личности с активной жизненной позицией, имеющие практический опыт в развитии собственного дела.

Со старшеклассниками школы №67 секретами успеха поделились стилист-имиджмейкер Нина Болдырева и генеральный директор компании по разработке игровых приложений для мобильных платформ и социальных сетей BIT GAMES Владимир Розов.

Спикеры дали школьникам множество полезных советов, а также ответили на вопросы, касающиеся нюансов профессиональной деятельности.

Самым активным участникам встречи предприниматели вручили памятные сувениры.