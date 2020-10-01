Пресс-служба Правительства Пензенской области

Встреча с представителями лечебных учреждений состоялась в режиме видеоконференцсвязи. В онлайн общении приняли участие руководители медицинских организаций, врачи и представители среднего медицинского персонала.

Иван Белозерцев поблагодарил медиков за их труд, сравнил его с подвигом бойцов на фронте.

«В непростых условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции, вы совершаете гражданский подвиг, делаете всё необходимое, чтобы оказать медицинскую помощь тем людям, которые заболели. Рискуя своим здоровьем и жизнью, вы заходите в «красную зону», спасаете жизни пациентов», - отметил глава региона. - Мы вами гордимся! Государственные награды - это признание ваших заслуг».

Руководители лечебных учреждений поблагодарили Президента России и губернатора Пензенской области за высокую оценку их профессиональной деятельности.

Всего в числе представленных к госнаградам - 56 медицинских работников. Ордена Пирогова удостоены главный врач ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи» Сергей Рыбалкин и заместитель главного врача этого медучреждения Джамиля Курмаева.

Также работа сотрудников региональных учреждений здравоохранения отмечена Почётными грамотами и Благодарностями Президента Российской Федерации.